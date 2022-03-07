Sürücüler kar ve tipiden ilerleyemiyor
Iğdır-Kars kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yurt Haberleri 07.03.2022, 21:02
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkisiyle, Iğdır ile Kars arasındaki kara yolunda tipi oluştu.
Yoğun tipi, yol kenarındaki karları yola taşıyarak kısmen kapanmalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekip bir süre beklerken bazı sürücüler ise güçlükle ilerledi.
Kaynak: AA
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