Sürü halinde gezip saldırıyorlar
Sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı. Antalya'da sürü halinde dolaşan köpekler 4 koyunu telef ederken 3'ünü yaraladı.
Yurt Haberleri 30.01.2022, 17:57
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpekleri 4 koyunu telef etti, 3 koyunu yaraladı.
Fener Mahallesi'nde gece Nedim Tekerli'ye ait ağıla giren sokak köpekleri, koyunlara saldırdı. Koyunlardan 4'ü telef oldu, 3'ü yaralandı.
Tekerli, AA muhabirine, aynı mahallede birkaç gün önce başka bir besicinin ağılına giren köpeklerin 10 civarında koyunu telef ettiğini söyledi.
Köpeklerin sürü halinde gezdiğini dile getiren Tekerli, "Sokak hayvanlarına müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Yoksa bizim gibi birçok insan mağdur durumda." diye konuştu.
Tekerli, yaralanan 3 koyunun veteriner tarafından tedaviye alındığını belirtti.
Kaynak: AA
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