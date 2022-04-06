Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Yurt Haberleri 06.04.2022, 09:23
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.
Önlem alınan bölgede söndürme çalışması devam ediyor.
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