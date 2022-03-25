Sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Adana'da sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yurt Haberleri 25.03.2022, 07:53
Sudi D'nin kullandığı kamyonet, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralıyı sırt tahtasıyla kanaldan çıkardı.
Sudi D. daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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