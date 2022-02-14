Su seviyesi yüzde 80'e ulaştı
Bolu'da bulunan Gölköy Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 80 seviyelerine kadar ulaştı.
Yurt Haberleri 14.02.2022, 18:17
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda geçen yıl şubat ayında 29 olan doluluk seviyesi, bu yıl son yağışların etkisiyle yüzde 80'e yükseldi.
Kentte son bir ayda etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı.
Yağışların etkisiyle barajda geçen yıl şubatta yüzde 29 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 80 olarak ölçüldü.
Aralıklarla devam eden yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.
Kaynak: AA
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