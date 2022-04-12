Spil Dağı nisanda da karlı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Manisa'daki Spil Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl merkezinde gün içinde sağanak etkili olurken, 1513 rakımlı Spil Dağı'na kar yağdı. Şehirdeki 12 derece olan hava sıcaklığı ise dağın zirvesindeki "At alanı" mevkisinde sıfır derece ölçüldü.

13 Nisan'da 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanan dağın zirvesi, kar yağışı sonrası yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. İlçede 1470 rakımlı Akçakertik, Türkmen Tepe mevkileri ve Bardakçı Mahallesi'nde kar yağışı görüldü.