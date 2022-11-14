Sosyal medyada Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişi yakalandı
Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 14.11.2022, 20:13
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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