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Soma'daki orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 07.08.2022, 09:15
Soma'daki orman yangını kontrol altında

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

#manisa #Orman #yangın
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