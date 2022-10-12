SOLOTÜRK Bursa'da uçtu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı.
Yurt Haberleri 12.10.2022, 01:26
Mudanya İlçesi Mütareke Meydanı ve Mudanya Sahili önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu yüzlerce kişi izledi.
Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşlar alandaki coşkuya alkışlarla katıldı.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
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