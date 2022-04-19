Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araç hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Çayyurt Mahallesi'nde ise rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar Çimenli Camisi'nin duvarında hasara neden oldu.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kentte, kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 binanın, 3 iş yerinin çatısı uçarken, 8 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştuğu öğrenildi.