Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4'ü ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 10.03.2022, 08:01
Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.
Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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