Sivas'ta 564 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 564 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Yurt Haberleri 25.01.2022, 09:18
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki kapalı köy yollarının açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
Bu arada il genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA
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