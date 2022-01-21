Sivas'ta 203 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 203 köye ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 21.01.2022, 09:36
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
- Kızılırmak buz tuttu
Öte yandan, Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü mevkisi buz tuttu.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 16, gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
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