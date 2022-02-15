Sivas'ta 14 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta yoğun bir şekilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 14 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 15.02.2022, 09:27
Sivas'ta kar ve tipi dolayısıyla 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
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