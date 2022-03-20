Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.
Yurt Haberleri 20.03.2022, 23:29
Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sivas-Kangal-Gürün yol ayrımı ile Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Buzlanmanın da etkili olduğu kara yolunda, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.
Tır ve çekiciler, Kangal ve Ulaş ilçelerinde bekletiliyor.
Kaynak: AA
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