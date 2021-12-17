banner38

Sivas karla mücadeleye hazır

Sivas,1500 personel ve 1000 araçla karla mücadeleye hazır.

Yurt Haberleri 17.12.2021, 21:12
Sivas karla mücadeleye hazır

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasındaki Sivas'ta 1500 personel 1000 araçla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan kış tedbirleri kapsamında Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek mevsime yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ile görüşen Ayhan, kent genelinden kış tedbirlerin alındığını belirtti.

Ayhan, tüm kurumların karla mücadelede tecrübeli olduğunu anımsatarak "Geçmiş bir birikimi var ve iyi bir şekilde de koordine oluyorlar. Kar yağdığı zaman hangi kurum nerde aksiyon alacağını çok iyi biliyor. Kırsalda önceliğimiz sağlık ve eğitim amaçlı yoğun olarak kullanılan yollardır. Sivas ilinde 4 şubemiz var. Karayolları, 376 makine 440 personel ile kışa hazır." ifadesini kullandı.

Ayhan, daha sonra İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne geçti.

Kış boyunca vatandaşların güvenli ve sağlıklı ulaşımı için İl Özel İdaresi ekiplerinin 93 araç ve 136 personelle yollarda olacağını vurgulayan Ayhan şunları kaydetti:

"Kent genelindeki 1234 köy ve 8 bin kilometre yol ağında yüzlerce araç parkı ve yine o kadar sayıda personelle hazırız. İl Özel İdaresi, belediye, Karayolları, Telekom, ÇEDAŞ, AFAD ve 112 yani tüm kurumlarımız kışa hazır. Sahada tüm ilgili kurumları dahil ettiğimizde kış tedbirleri kapsamında 1500 personel, 1000 araçla görev alacak."

Kaynak: AA
#sivas #karla mücadele
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8