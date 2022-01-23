Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu olduğu Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Yurt Haberleri 23.01.2022, 01:24
Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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