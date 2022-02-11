Sis Düzce'de trafiği olumsuz etkiliyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor.
Yurt Haberleri 11.02.2022, 10:19
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda yavaş seyrediyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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|22
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|22
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|17
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|23
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|50
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|40
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