Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.