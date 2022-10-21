Siirt'te sağanak etkili oldu

Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Araçlar, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Siirt-Kurtalan Caddesi'nde mahsur kalan 2 araç, vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.