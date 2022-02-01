Sıfırın altında 20,6 dereceyi gördü
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk yeri olurken Hakkari'nin Yüsekova ilçesi sıfırın altında 20,2 ile ikinci sırada yer aldı.
Yurt Haberleri 01.02.2022, 17:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedilirken, Hakkari'nin Yüsekova ilçesi sıfırın altında 20,2 ile ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.
Kaynak: AA
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