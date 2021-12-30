Sıfırın altında 10 dereceyi gören şelale dondu
Elazığ'ın Palu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zumuhte Şelalesi, -10 derece soğuğu görünce dondu.
Yurt Haberleri 30.12.2021, 18:13
Palu ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondurucu soğuklar yaşanıyor.
Aşağı Mahalle mevkisinde bulunan Zumuhte Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Şelalenin donması sonucu çok sayıda buz sarkıtı oluştu.
Kaynak: AA
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