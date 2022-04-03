Şiddetli rüzgar yurdun çeşitli yerlerinde etkili oldu

Çorum'da iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait 19 ACN 385 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.

Ağacın kaldırılmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlandı.

Yozgat

Yozgat'ta toz bulutu oluşturan şiddetli rüzgar, Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir apartman ve Karatepe Mahallesi'nde bir sitenin çatısında hasara yol açtı.

Rüzgar nedeniyle çatıdan kopan kalas parçaları etrafa saçıldı, yıkılan baca ise bir iş yerine zarar verdi.

İş yeri sahibi Selahattin Koştan, şiddetli rüzgarın çatıyı olduğu gibi yere indirdiğini söyledi.

Çatıdan kopan parçaların otomobillere de zarar verdiğini anlatan Koştan, "Benim iş yerimde de hasar oluştu. Çatıyı rüzgar kaldırınca bacadaki tuğlalar dükkanın tavanını indirdi." dedi.

Yozgat Belediyesi ekipleri, sokakta güvenlik tedbiri alarak iş makinesiyle yoldaki kalasları temizledi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'ta bir evin çatısı, kuvvetli rüzgardan komşu evin avlusuna uçtu.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan kopan parçalar, ekiplerin yardımıyla kaldırıldı.