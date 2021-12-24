Sıcaklık -22 dereceye kadar düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir hafta süren kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düştü.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği ilçede, bazı çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar sabah araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.

İlçe sakinlerinden Sedat Malazgirt, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Zorluk yaşıyoruz. Araçlarımız çalışmıyor, ancak sıcak su dökerek çalıştırabiliyoruz." dedi.