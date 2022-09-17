Sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu

Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonunu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Amasra'nın özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu aktaran Çakır, "İlçemiz, özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin ve dingin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek, tatilcilere farklı bir güzellik sunuyor. Bugün de başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen tur organizasyonlarıyla ciddi bir yoğunluk yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kandıra sahillerinde yoğunluk

Sonbahar mevsiminde hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Kocaeli'de vatandaşlar, Kandıra sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Cebeci sahillerinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında oturmayı tercih etti.

Bazı aileler ise sahilde çocuklarıyla oynayarak zaman geçirdi.

Vatandaşlardan Murat Alemdar, eşi ve kızıyla sezonun son sıcak günlerini denize girerek değerlendirmek istediklerini söyledi.

Ailesiyle ilçeye gelen Onur Keleş de "Son olarak gelelim dedik. Güzel doğanın, güzel denizin keyfini çıkarmak, Kandıra'nın güzelliğini görmek için geldik. Güzel geçiyor. Ailem, çoluk çocuk mutlu. Onlar keyifli, mutlu olunca ben de keyifliyim. Burası hakikaten doğaüstü bir yer." diye konuştu.

Erkan Aydın ise "Sezonun son günleri, artık bu güneşler bir daha gelmez. Ailece sezon finalini yapmak için denize geldik. Hava aşırı sıcak." ifadelerini kullandı.

- Sıcak havayı fırsat bilenler Karasu sahiline akın etti

Sakarya'nın Karasu sahilinde de sonbahar mevsiminde, yaz sezonunu aratmayan yoğunluk görüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

Çocuklarıyla sahile gelen Feride Yavuzyiğit, "Hafta içi çocuklarımız okuldaydı. Hafta sonu tatilini güzel değerlendirelim istedik. Denizin böyle güzel olmasını ve havanın sıcak olmasını fırsat bilerek sahile geldik. Bunlar son güzel günler, önümüzde yağışlar var." ifadelerini kullandı.