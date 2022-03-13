Seyir halinde alev aldı, cayır cayır yandı
Çorum'da seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yurt Haberleri 13.03.2022, 12:36
Alınan bilgiye göre, Merzifon-Çorum kara yolu 35. kilometrede seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BG 6050 plakalı kamyonun motor kısmında yangın çıktı.
Dumanı fark edip aracı park eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kamyon kullanılamaz hale geldi.
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