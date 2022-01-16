Şemdinli'de rahatsızlanan kadın hastaneye yetiştirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti. Kadın 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürüldü.
Yurt Haberleri 16.01.2022, 22:58
İlçenin Altınsu köyü İncesu mezrasında rahatsızlanan kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin, yoğun kardan ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma yürüttü.
Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu evinden alınan kadın, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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