Selin ardından zarar gören su hattı yenileniyor

Selde zarar gören regülatöre ek olarak hazırlanan yeni su alma regülatörünün, şehrin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitesi bulunacak.

Yaz aylarında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında, hatlara bağlı toplam 5 bin 650 metre çelik boru isale hattı, terfi istasyonu ve 1000 metreküp kapasiteli su deposu inşa edilecek.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Beyköy beldesindeki yeni regülatör ve depo alanının temel atma töreninde, yapımına başlanan hattın kalıcı bir yatırım olduğunu belirterek, "Bunu projelendirirken Düzce nüfusunun her yıl yüzde 2 arttığını, önümüzdeki 35-40 yıl boyunca bu artışı hesaba kattık ve içme suyu ihtiyacımızı ona göre planladık." dedi.

Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.