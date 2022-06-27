Sel nedeniyle evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları helikopterle kurtarıyor.
Yurt Haberleri 27.06.2022, 17:12
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Bu arada evinin çatısında mahsur kalan kadının, helikopterle kurtarılma anının yer aldığı görüntü de basınla paylaşıldı.
Beline bağlanan halatla helikoptere alınarak güvenli bölgeye ulaştırılan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA
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