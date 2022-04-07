Sarıkamış'taki heyelan tren seferlerini aksattı
Kars Sarıkamış'ta karların erimesi sonucunda oluşan heyelan, demir yolunu kapattı. Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve hızla eriyen karların toprağı yumuşatması sonucu Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yakınında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan rayların üzerine düşen topraklar yüzünden demir yolunun Sarıkamış ile Kars arası ulaşıma kapandı. Sarıkamış'tan Kars yönüne giden yük treni ilerleyemedi.
Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, Kars'a ulaşamayarak Sarıkamış Tren İstasyonu'nda durdu. Tren istasyonda bekletilirken, yolcular otobüslerle Kars'a ulaştırıldı.
Temizlik çalışmaları sürüyor
Doğu Ekspresi ve yük treni, demir yolunun görevlilerce temizlenmesi sonrası yola devam edecek. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği demir yolu hattında çalışmaları sürüyor.
Kars ile Akyaka ilçesi arasındaki raylar da eriyen karlar nedeniyle kısmen su altında kaldı. Kars-Akyaka arasındaki tren seferlerinde ise aksama yaşanmadı.
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