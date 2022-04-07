Şanlıurfa Valisi Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Yurt Haberleri 07.04.2022, 10:07
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamına kavuşan ilçede, Rasulayn Mahalli Meclisi'ni ziyaret eden Erin, Tel Halef bölgesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji yatırımlarını inceledi.
Daha sonra AFAD koordinasyonunda 2 dernek tarafından günlük 8 bin kişilik yemek dağıtımı yapılan aşevlerini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan Erin, hayırseverlere teşekkür etti.
Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Rasulayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, ilçe merkezindeki vatandaşlarla esnafı da ziyaret etti.
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