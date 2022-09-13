Şanlıurfa polisi 5 kilo 650 gram esrar ele geçirdi
Şanlıurfa'da polis durdurduğu iki araçta 5 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
Yurt Haberleri 13.09.2022, 19:27
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kent girişinde durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada, 5 kilo 650 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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