Sancaktepe'de apartmanda yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Sancaktepe'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Yurt Haberleri 01.01.2023, 00:12
Alınan bilgiye göre, Takva Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumanın yoğunlaştığı apartmandaki diğer dairelerde bulunan sakinleri merdivenle tahliye etti.
Tahliye edilenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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