Samsun'da toprak kayması: Mahalle yolu trafiğe kapatıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprak kayması yaşanan mahalle yolu trafiğe kapatıldı.
Yurt Haberleri 01.04.2022, 20:04 01.04.2022, 20:22
Kapaklıeşme Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden mahalleye giden kara yolunda çökme meydana geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde çalışma yürüttü. Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı.
Ulaşımın, Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.
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