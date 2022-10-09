Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak etkili oldu

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

İsmet Paşa Caddesi ve Gençlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara sebep olurken ilçe genelinde bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.