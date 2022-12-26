Samsun Emniyeti denetimleri dronlarla yapıyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından yılbaşından bu yana yaklaşık 1400 saat çalıştırılan dronlar, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar toplamda 6 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

Yüksek çözünürlüklü, 10 kilometre menzilli gelişmiş kameraya, kızılötesi algılama sistemi ile tüm hava koşullarında çalışma özelliğine sahip, akıllı uçuş bataryası ve spot ışığı ile karanlık ortamlarda görev yapabilme, gerçek zamanlı ses aktarımı ve canlı yayın özellikleri olan dronlar, denetim, operasyon ve olayların aydınlatılmasında emniyet birimlerinin işini kolaylaştırıyor.

İnsansız hava araçları; Asayiş Şube Müdürlüğünde suç ve suçluların yakalanması, delillerin tespit edilmesi ve kayıp şahısların bulunmasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonlarında, havadan gözetim ve tespit çalışmalarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde narkotik maddelerin ele geçirilmesi, uyuşturucu satıcılarının yakalanması, girilmesi karadan mümkün olmayan arazilere ekilen yasa dışı narkotik maddelerin tespit edilmesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğünde toplumsal olayların izlenmesi ve kontrol edilmesinde, havadan denetimlerle trafik kural ihlallerinin tespit edilmesi ile suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılıyor.

Samsun'da 2022 yılı itibarıyla dronların yardımıyla narkotik suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı ekilen 1598 kök Hint keneviri, 22 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Havadan trafik denetimleri ile toplam 22 bin 835 trafik ihlali tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 191 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

"Trafik denetimlerinde, narkotik suçlarla mücadelede dronlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz"

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AA muhabirine, Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği envanterinde 6 dron bulunduğunu söyledi.

İnsansız hava araçlarının emniyet açısından önemli bir unsur haline geldiğini belirten Urhal, şunları kaydetti:

"Emniyetin havadaki gözü, insansız hava araçlarımızdır. Güvenlik göklerde, güvenlik emin ellerdedir. Bu bağlamda özellikle trafik denetimlerinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında dronlarımızı etkili bir şekilde kullanıyoruz. Nitekim, 2022 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı şekilde havadan trafik denetimlerinde de toplamda 22 bin 835 trafik ihlali yapan şahıs tespit edilmiş, bunlarla ilgili de gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Biz, teknolojiyi suç ve suçluda en üst seviyede kullanıyoruz. Bunların en son örneklerinden bir tanesi de bizim dronlarımız"