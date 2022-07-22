Samsun'da kaçak sigara operasyonu
Samsun'da düzenlenen operasyonda 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 22.07.2022, 00:48
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüttü.
Samsun Ordu kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 940 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü T.Y. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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