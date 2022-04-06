Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 764 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Yurt Haberleri 06.04.2022, 17:47
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 758 bin boş, 6 bin 800 de doldurulmuş makaron, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, pompalı tüfek, 19 kartuş, 295 fişek, 183,5 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi, 215 boş sigara kutusu, 550 şeffaf sigara koyma poşeti, 1585 TAPDK bandrollü ve 1600 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Y. E.Ç. emniyete götürüldü.
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