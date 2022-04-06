Samsun'da 764 bin 800 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 758 bin boş, 6 bin 800 de doldurulmuş makaron, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, pompalı tüfek, 19 kartuş, 295 fişek, 183,5 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinesi, 215 boş sigara kutusu, 550 şeffaf sigara koyma poşeti, 1585 TAPDK bandrollü ve 1600 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y. E.Ç. emniyete götürüldü.