Sakarya’da mobilya deposunda yangın çıktı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 10.12.2022, 18:14
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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