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Sakarya'daki anız yangınları kontrol altına alındı

Sakarya'nın çeşitli yerlerinde yakılan anız yangınları itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 23.10.2022, 19:53
Sakarya'daki anız yangınları kontrol altına alındı

Adapazarı ilçesi Budaklar, Çökekler, Rüstemler ile Erenler ilçesinde Büyükesence, Küçükesence, Hasanbey ve Çaykışla mahallelerindeki tarlalarda öğlen saatlerinde anız yangınları başladı.

İhbarlar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 birim 15 araç ve 30 personel sevk edildi.

Hasat edilen dönümlerce mısır tarlalarının birçok noktasında alevli seyreden yangınlar nedeniyle gökyüzünü duman kapladı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalelerinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Bu arada İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı da ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin su tankerleriyle desteklenen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Daha önce orman yangınlarını önleme amaçlı bu tür yangınların Valilik talimatıyla yasaklandığını hatırlatan itfaiye yetkilileri, vatandaşlara anız ateşi yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
#sakarya #anız yangını
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