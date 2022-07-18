Sakarya'da denize girmeye izin verilmiyor
Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Yurt Haberleri 18.07.2022, 20:27
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, Karasu sahilinde kumsalda tatillerine devam etti.
Kaynak: AA
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