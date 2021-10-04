Sahillerdeki temizlik devam ediyor
Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Hatay sahillerinde devam ediyor.
Yurt Haberleri 04.10.2021, 17:35
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.
Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: AA
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