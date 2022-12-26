Sağanak Şanlıurfa'da etkili oldu
Şanlıurfa ile Akçakale ilçesinde sağanak ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yurt Haberleri 26.12.2022, 17:34
Geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde ve ilçelerde sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
ŞUSKİ ekipleri, ALO 153 çağrı merkezine iletilen çağrılara dönüş yapıyor.
Akçakale ilçesinin Yenişehir ve Alatlar mahallelerini su bastı, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
ŞUSKİ ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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