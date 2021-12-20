Sağanak nedeniyle ev çöktü

Kilis'te merkeze bağlı Uzunlu köyünde, etkili olan yağış nedeniyle alt katı ahır olarak kullanılan toprak ev çöktü.

Mehmet Şahin'e ait evde çökme esnasında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Mehmet Şahin, gazetecilere, aşırı yağış nedeniyle tehlike arz eden evde bulunmadıkları sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Yorgan, döşek, yastık gibi malzemelerin içeride olduğunu aktaran Şahin, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.