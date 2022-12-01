Sağanak Muğla'da etkili oldu

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar yağmur sularının aktığı cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik çalışması yaparak suyun yollarda daha fazla birikmesini önlemeye çalıştı.

Yağış nedeniyle Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı. Kanalizasyondan taşan atık sular evlerin içerisine doldu. Ev sakinleri, suları boşaltmak için yoğun çaba sarf etti.

Evini atık su basanlardan Hamza Doruk, gazetecilere, daha önceki yağmurda da evlerinin sular altında kaldığını söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Yaklaşık 15 dakikalık yağışın ardından evlerini su bastığını anlatan Doruk, komşularının da mağdur olduğunu, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulması gerektiğini belirtti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, su basan evlerde vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te de etkili olan sağanak nedeniyle Turunç ve Osmaniye mahallelerine ulaşımı sağlayan yola kaya parçaları düştü. Kısa süre trafiğe kapanan yol, taşların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Belediye ekipleri de ilçedeki cadde ve sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Fethiye'de ise sağanak nedeniyle suyla dolan yollarda sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ölüdeniz Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde oluşan bu birikintisi içinde kalan motosikletleri sürücüler güçlükle çıkardı.