Sağanak, Edirne'de etkili oldu
Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Yurt Haberleri 02.09.2022, 19:52
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.
Kısa sürede etkisi gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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