Sağanak denizin rengini değiştirdi

Bodrum'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Konacık, Bitez, Yahşi, Yalıkavak mahallelerindeki bazı ana yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda devriye çalışması yaptı, yolda tıkanıklık yaşanan bölgeleri temizledi. Sürücülerin tedbirli seyrettiği kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Marmaris'te de sağanakla derelerden gelen yağmur suları denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye dönüştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde yağmur

Muğla kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar buralara giderek kartopu oynadı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor. Ekipler tarafından tuzlama çalışması yürütülüyor.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise tarım arazileri suyla kaplandı.