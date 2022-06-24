Sağanak, Antalya ve Osmaniye'de etkili oldu

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Osmaniye'de de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına sığınarak ıslanmamaya çalıştı.

Yağmurdan malzemelerini kurtarmaya çalışan esnaf, yağışın hafiflemesinin ardından dükkanlarının önündeki su birikintisini temizlemeye başladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya'nın doğu iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilmişti.

Osmaniye'de ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlarda yolda mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.