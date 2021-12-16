Sağanak 7 köy yolunu ulaşıma kapattı
İki gündür etkili olan sağanak Bartın'da bazı köy yollarını kapattı.
Yurt Haberleri 16.12.2021, 17:38
Bartın'da iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisi yükselince Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımın sağlandığı ana güzergah yolları su altında kaldı.
Jandarma ekipleri, yol girişlerine şerit çekerek sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor. Belediye ekipleri de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sağanak nedeniyle Yalı mevkisindeki iskeleler, Çağlayan piknik alanındaki yürüyüş yolları ve bazı büfeler de su altında kaldı.
Kaynak: AA
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