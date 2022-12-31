Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süreyle durdurdu.
Yurt Haberleri 31.12.2022, 20:39 31.12.2022, 20:45
HEAŞ'tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.
Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü.
Kaynak: AA
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